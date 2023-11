Reprodução/Instagram 'Certeza que vão cair por terra', diz Graciele Lacerda sobre briga familiar

Graciele Lacerda se manifestou no perfil do Instagram sobre a briga familiar envolvendo os membros da família do noivo, Zezé Di Camargo . A influenciadora é acusada de criar um perfil falso para atacar os familiares.

Ela negou que seja responsável pelo conflito entre os parentes. "Infelizmente estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada e caluniada. É muito difícil neste momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica. Sou muito forte e tenho uma fé inabalável, graças a Deus, mas tenho que esperar e ficar quieta, e isso está sendo muito difícil pra mim", disse.





A noiva do cantor ressaltou que conhece os seus valores. "Eu sei a minha verdade, quem eu sou, minha essência. Isso ninguém vai tirar ou mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave. A gente vai descobrindo quem realmente estava do nosso lado. É muito chocante! Parece que estou vivendo num filme", apontou.

"Me colocaram nessa situação de graça porque eu nunca fiz mal para essas pessoas que vieram fazer essa confusão. E não só elas, como outras também. Enquanto isso, eu peço um pouquinho de paciência. Confiem em mim que está chegando a hora certa de eu falar", pediu.

Graciele acredita que os responsáveis pela polêmica serão revelados. "É triste ver tudo isso que estão fazendo. Toda essa injustiça e maldade eu tenho certeza que vão cair por terra quando eu falar. Vocês vão entender todo o planejamento, toda a maldade, porque não existe outra palavra".

"Tudo tem um propósito. Nessas horas eu estou vendo quem merece estar na minha vida ou não. Está sendo uma limpeza e um aprendizado. Estou tirando muita lição disso tudo", completou ela.

