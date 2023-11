Reprodução/SBT - 12.11.2023 Renato Aragão enviou recado sobre o Teleton em aparição no SBT





Renato Aragão fez uma aparição rara na TV neste sábado (11), aparecendo no SBT com um recado especial sobre o Teleton. Em um vídeo gravado previamente, o ator pede doações do público para a campanha que arrecada fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).





"Vocês sabem que as doações para o Teleton já começaram? A vida é movimento e a AACD precisa da gente. É a nossa vez de ajudar os pacientes em tratamento, estou junto com eles. E vocês? Faça a sua doação. Teleton construindo o futuro", disse o artista de 88 anos.

Renato Aragão mandou um vídeo bastante especial pedindo doação para as pessoas em prol da @AACD .



Que mensagem linda! #Teleton2023 pic.twitter.com/nE5uuUfOo1 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) November 11, 2023





Internautas elogiaram a aparição de Renato no programa. "Que mensagem linda", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. "Algo positivo foi a surpresa que Renato Aragão fez, mandando recadinho para o Teleton. Merecia ter vindo no palco", expressou outra.

Com a presença no SBT, outros perfis questionaram a ausência de Aragão no Criança Esperança deste ano. O ator esteve por trás da criação do projeto da Globo, em 1986. "Renato Aragão mandando recado no Teleton, tiveram o respeito ao rei do humor. Coisa que o Criança Esperança infelizmente não teve com o embaixador do programa", afirmou um internauta.

