Reprodução/Instagram - 11.11.2023 Lexa postou desabafo sobre relacionamentos pessoais





Lexa rebateu os ataques que recebeu nas redes sociais pela exposição do novo namoro, com o ator Ricardo Vianna. A cantora iniciou a relação após oficializar o divórcio de MC Guimê e relembrou a "dependência emocional" que já teve em relacionamentos, relatando que já "sofreu muito".





Sem citar nomes, a artista começou o vídeo afirmando que sonhava com uma "família de margarina" e que foi "condicionada a perdoar". O relacionamento de Lexa e Guimê foi marcado por idas e vindas, apresentando como caso marcante a polêmica de assédio do funkeiro no "BBB 23", uma breve separação e reconciliação entre os dois após o caso.

"Só eu sei o que vivi. Vejo muitas pessoas falando várias coisas, mas, no fundo, só eu sei o que vivi e aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg. Mas como sempre quis que desse certo, sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo. Demorei muito tempo para identificar a minha dependência emocional, não foi fácil. Porque estava vendo que estava passando por cima de tudo, disposta a qualquer coisa, para dar certo", disse no vídeo, publicado na madrugada deste sábado (11) no Instagram.

A cantora explicou reconhecer a dependência emocional que teve e questionou o incômodo de internautas por criticar a exposição do novo namoro na web. Lexa e Ricardo têm compartilhado diversas postagens desde quando assumiram o romance, no fim de outubro .





"Vejo muitas pessoas perguntando por que você está postando [sobre o novo relacionamento], postando feliz. Porque agora estou feliz e quero postar, porque sinto isso, são minhas redes sociais, meu espaço e meu lugar, me sinto bem. Quero que todo mundo seja feliz, todos os lados, cada um no seu quadrado e vida. Só não posso ficar sendo atacada por não estar mais chorando aqui. Estou chorando agora porque estou sufocada, mas não posso ficar sofrendo", refletiu.

A artista ainda sugeriu que vê-la sorrir está "atingindo algumas pessoas". "Por que a gente termina e tem que morrer de sofrer? Já sofri muito. Sei quantas vezes chorei, chorei muito. Agora só quero ser feliz, só isso. Quero tocar minha vida. Já passou, já deu. Ninguém aguenta mais. Só que não posso fazer nada se vou na esquina, tiram uma foto minha e sai em tudo quanto é lugar, não tenho controle", ponderou.

"Por muitas vezes no meu outro relacionamento, ouvi que estava [casada] por interesse. E o tempo provou que, realmente, esse não é o caso. Nem mostrava meu relacionamento. Só eu sei tudo o que foi vivido. Só quero viver em paz daqui para frente [...] Que a gente saiba reconhecer quando ultrapassamos nosso limite, porque eu ultrapassei, rasguei, passei por cima de tudo. Agora é tempo novo, de coisas novas. Eu mereço e todos merecem", concluiu.

Lexa recebeu o apoio de Ricardo nos comentários da publicação. "Você é uma mulher f*da. Vem deitar para eu poder te abraçar e te dar carinho", escreveu o ator. Confira abaixo a publicação na íntegra:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: