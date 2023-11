Reprodução Dançarino de Lexa expõe 'demissão' após polêmica envolvendo traição

O dançarino Gabriel Felinto, apontado com pivô da separação entre Lexa e MC Guimê, indicou que não faz mais parte do corpo de balé da cantora. Através do Instagram, na última quinta-feira (9), o rapaz mostrou um e-mail que lhe informava do desligamento da empresa da funkeira.

Por meio de caixinha de perguntas nos Stories, Gabriel foi questionado se continuaria trabalhando para a cantora mesmo após a polêmica.

"Sr. Felinto não temos nenhuma previsão de escalas para o sr. Sendo assim aconselho a manter sua vida profissional com os demais artistas que deseje expor sua dança e não conte mais com as prestações de serviços com a ferrattry empreendimentos", diz no corpo do email.

Em setembro, rumores disseram que um vídeo comprometedor do dançarino com a cantora Lexa teria chegado até Guime. Na mesma época, o casal anunciou a separação após oito anos de relacionamento.

Recentemente, Lexa surpreendeu ao apresentar para os fãs o novo namorado, o ator Ricardo Vianna. Eles teriam se conhecido em uma viagem através de amigos em comum, incluindo Bruna Griphao.









































+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.