Reprodução/Instagram - 11.11.2023 Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis, de 64 anos, e Lindsay Lohan, de 37, posaram juntas para uma foto, 20 anos depois de atuarem juntas no filme "Sexta-Feira Muito Louca". Com o fim da grave dos atores de Hollywood, a artista se declarou para a ex-colega de elenco.

"Tarde demais. VOCÊ CRESCEU e TÃO LINDA! Bem, é sexta-feira, e a greve acabou, então espero que possamos mudar de lugar novamente num futuro próximo!", escreveu Jamie Lee, em referência a troca de corpo que suas personagens fizeram no filme da Disney de 2003.

O comentário da atriz reforçou a ideia de que existe a possibilidade de uma sequência para o filme ser produzida. Em outubro de 2022, Lee afirmou ao The View, que já haviam conversas sobre isso.

“A velha avó que troca de lugar, então Lindsay se torna a avó sexy que ainda está feliz com Mark Harmon de todas as maneiras que você ficaria feliz com Mark Harmon”, brincou a atriz, se recordando do interesse amoroso de sua personagem.

Recentemente, ela voltou a falar sobre o assunto, desta vez em entrevista ao Today. “Definitivamente houve alguma conversa”, confessou sobre a produção da sequência.

Divulgação Atrizes em "Sexta-feira Muito Louca"

“Sexta-Feira Muito Louca foi tão bom, tem muita nostalgia”, disse ela. “Os jovens adoram, as pessoas que cresceram com isso agora são mães, estão mostrando para os filhos.”

“A música, Lindsay... é um ótimo filme e faz algum sentido que fizéssemos isso de novo”, Jamie Lee Curtis garantiu.

