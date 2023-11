Reprodução/Instagram - 17.10.2023 Lua é filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer

Viih Tube decidiu responder indignada a alguns comentários de cunho gordofóbicos que Lua, sua filha com Eliezer, vem recebendo. "Todos vocês que insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos vocês tomar bem no meio do c*. Já estou sem paciência. Não, isso não é preocupação, isso é maldade", disse ao postar um desabafo nos stories do Instagram.

"Já falei inúmeras vezes que a Lua só mama e agora que começou a introduzir, está na fase que ainda nem come direito, mais experimenta e mais fruta. Obviamente, ela tem acompanhamento. Para a informação de vocês, ela tem pediatra, nutri, fisio, fono, gasro, então, assim, está ótima, né?", continuou.

Viih Tube deixou claro que começará a tomar medidas legais contra internautas que falarem do peso de sua filha. "Não vou mais aturar um só comentário. A partir de agora, vou entrar com todos os meus direitos legais em cada pessoa que comentar. Não quero saber sua opinião, eu não pedi e opinião sore o corpo de ninguém é bem vinda. Ela ainda é uma bebê, mas e se fosse mais velha e já entendesse? Vocês destruiriam o psicológico da minha filha. Falar mal de um bebê? Vocês estão mortos por dentro."

A influenciadora se pronunciou após celebrar os 7 meses de vida de Lua com os aniversários mensais que realiza. Desta vez, o tema foi Bob Esponja, e a Lua foi vestida de Sandy. Bob esponja, Patrick, Lula Molusco, Sirigueiro, Garry e Plâncton também se juntaram com as outras pessoas fantasiadas.

