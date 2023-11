Passeio na praia

Entre as apresentações, o grupo conheceu as praias do Guarujá, no litoral de São Paulo. A visita foi registrada no "Domingo Legal", do SBT, que exibiu o que cada cantor estava mais gostando do país. "Garotas", "funk" e "caipirinha" foram mencionados nas respostas, que também tiveram Anahí assumindo ter uma queda por Ronaldo Fenômeno.