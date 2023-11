Reprodução Thaila Ayala critica hospital após vazamento sobre internação da filha

A atriz Thaila Ayala publicou um desabafa nesta sexta-feira (10), criticando a postura do hospital em que a filha foi internada. A apresentadora disse estar chateada pelo vazamento da informação do quadro de saúde da caçula Tereza, de 6 meses.

Através dos Stories do Instagram, a mulher de Renato Góes apontou que nem mesmo os familiares sabiam da internação da herdeira.

"Fiquei extremamente decepciona com a postura do hospital onde minha filha estava internada em não proteger a segurança da informação e a confidencialidade da internação da Tereza. Logo nas primeiras horas de internação, 'vazou' a informação que nossa filha estava internada na CTI - informação esta que não havíamos contado nem para os nossos familiares porque estávamos em um turbilhão de preocupação e apreensão", lamentou.

A atriz alega que, devido ao vazamento, ela e o marido tiveram que demandar tempo para solucionar problemas causados pela exposição.

"Imaginem a dificuldade de ter que lidar com sua filha de 6 meses, precisando de oxigênio e resgate para respirar, sendo sedada para aceitar o oxigênio? Somem a esse momento tão duro e delicado uma enxurrada de ligação e mensagens da imprensa e familiares que souberam dessa forma. Ficamos nos sentindo vulneráveis e inseguros", relembrou.

A pequena Tereza, de 6 meses, passou um período internada no CTI — Centro de Terapia Intensiva — para cuidar de uma pneumonia delicada. Ela ganhou alta hospitalar na última quinta-feira (9).

Essa não é a primeira vez que a saúde da filha chama atenção. Tereza nasceu com uma cardiopatia designada como Comunicação Intraventricular (CIV), condição que a fez passar por uma cirurgia logo após o nascimento.

