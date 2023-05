Reprodução / Instagram Thaila Ayala

A atriz Thaila Ayala está sendo uma influenciadora positiva na internet. Mesmo tendo se tornado mãe recentemente e tendo um filho de um ano, ela compartilha a realidade da maternidade, com todas as dificuldades que as mães enfrentam.

Nesta terça-feira (02), Thaila publicou um vídeo em que ela estava chorando e contando sobre as experiências como mãe de dois filhos. Ela falou sobre as dores, a falta de sono, a culpa e as dificuldades de cuidar de um bebê que chora o tempo todo.





“Hora do banho ou hora de chorar embaixo do chuveiro?”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

As seguidoras de Thaila mostraram empatia e compaixão com a situação da atriz e a incentivaram compartilhando momentos da própria maternidade e com palavras de apoio.





