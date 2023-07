Thaila Ayala celebra 3 meses da filha após cirurgia cardíaca Atriz publicou fotos da comemoração do mesversário da caçula, que que foi operada do coração, com Comunicação Interventricular (CIV), uma cardiopatia congênita

Thaila Ayala celebra 3 meses da filha após cirurgia cardíaca