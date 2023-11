Reprodução/Instagram/Globo - 10.11.2023 Show do RBD no Rio de Janeiro termina com arrastões





O primeiro show do RBD com a turnê "Soy Rebelde" no Brasil terminou com uma confusão nesta quinta-feira (10). O grupo mexicano subiu ao palco no Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e fãs sofreram com arrastões ao deixarem o estádio.





Testemunhas relataram à Globo que criminosos promoveram ao menos dois arrastões nos arredores da região. Uma correria marcou a saída dos fãs do local e um grupo tentou se proteger no Hospital Memorial, se abrigando nas grades da parte interna do espaço, localizado em frente ao estádio.

A ação gerou um novo tumulto entre os frequentadores do show e o acompanhante de um paciente. Ainda segundo testemunhas, a Polícia Civil só chegou após a confusão no hospital e viaturas não foram vistas nas redondezas.

🚨BRASIL: Show do RBD no Rio de Janeiro termina com arrastões na porta do estádio Nilton Santos. pic.twitter.com/8I1Jm9gBTG — CHOQUEI (@choquei) November 10, 2023





A apresentação desta quinta-feira foi a primeira de oito marcadas para os próximos dias pelo Brasil. O RBD ainda se apresenta nesta sexta-feira (10) no Rio e depois segue para São Paulo, onde terá shows nos estádios do Morumbi e Allianz Parque.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: