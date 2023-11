Elas por Elas: público critica horário e culpa Globo por fracasso

Críticas

Segundo internautas, a baixa audiência se dá por um erro da Globo: colocar a trama na faixa das seis. Como dito, o público deste horário não está acostumado com o formato de 'Elas Por Elas". "Muito injusta essa audiência de Elas por Elas porque a novela é muito boa. Grande erro da Globo ter colocado uma novela das 7 com cara de novela das 7 no horário das 6", expressou um usuário do Twitter. "O problema de Elas por Elas é que os autores não criaram um fio condutor forte e não adaptaram para o estilo do horário", opinou outro.