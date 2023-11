Reprodução Christian Chávez se emociona durante show do RBD no RJ: 'Não é pecado'

Um dos integrantes da banda mexicana RBD, Christian Chávez se emocionou durante o show realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (9). Assumidamente homossexual, o cantor fez uma declaração exaltando a comunidade LGBTQIA+.

Christian expôs a orientação sexual em 2007, quando a banda encarava o auge do sucesso. De volta aos palcos na turnê inédita, o cantor se mostrou orgulhoso de ser quem é.

"A homossexualidade não é pecado. HIV positivo não é pecado. E se alguém não me quiser, que se f*da", declarou.

A apresentação ainda contou com um vídeo de Christian beijando outro homem sendo exibido no telão. Além disso, a bandeira da diversidade também foi exposta no palco.