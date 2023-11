Reprodução/ Instagram/ Twitter Fãs do RBD fazem fila quilométrica no Engenhão à espera do show

Nesta quinta-feira (9), acontece o primeiro show do RBD no Brasil e os fãs já enfrentam filas para verem a banda. O Estádio Nilton Santos, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro, está lotado de admirados do grupo desde o início da manhã. O show está marcada para às 20:30h.



No Twitter, internautas postaram vídeos da fila quilométrica que se formou aos arredores do Engenhão, para a turnê "Soy Rebelde Tour". Com bancos, guarda-sóis e até barracas, os fãs chegaram horas e dias antes para pegarem um bom lugar no estádio.



6:20 da manhã e a fila da pista premium já está assim, é isso porque provavelmente o pessoal do acampamento ainda não estão todos lá. RBD como é ser o maior, diz pra mim? 😝 pic.twitter.com/IYiQPPOvqN — ⭐️ vai ver rbd (@joejnsx) November 9, 2023





Meu coração tà explodindo! Fila do RBD nesse momento 🥵🌞 pic.twitter.com/BjgA9HvamO — Karla Vitória. (@_itskarlav) November 9, 2023













Além do casaço de estar na fila, os admiradores do grupo enfrentam o Sol. A previsão para a tarde de hoje é de até 33 Cº.



O entorno do Engenhão será interditado a partir das 19h. A abertura dos portões está prevista para as 16h, segundo o site da "Eventim", plataforma responsável pela venda de ingressos do show do Rebelde.

