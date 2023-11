Reprodução João Guilherme se pronuncia após avião com droga pousar na casa do pai

Um avião com meia tonelada de pasta base de cocaína pousou nesta sexta-feira (10) na fazenda Talismã, propriedade do sertanejo Leonardo, localizada em Jussara, Goiás. A família do cantor não estava na residência no momento da ocorrência, entretanto, no Twitter, o filho João Guilherme se manifestou causando polêmica.

O ator de 21 anos compartilhou uma reportagem do caso e declarou: "JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs".

Em outra publicação, o rapaz sugeriu: "Acho mais que justo replantarem ali mesmo na fazenda qualquer planta que possa (hipoteticamente) ter sido arrancada da natureza, um absurdo!".

A suposta brincadeira do ator dividiu opiniões nas redes sociais. "Esse quer surfar em notícias que não tem um pingo de graça", acusou uma internauta. "Como pode alguém achar bonito ser associado com drogas?", questionou outra. "Eita como é sem noção kkk", criticou uma terceira.

JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs. https://t.co/5hfV2pD9T2 — J҉ (@Joaoguiavila) November 10, 2023