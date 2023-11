Reprodução - Instagram - Onico Rocha - 7.11.2023 Deborah Secco de toalha

A atriz Deborah Secco roubou a cena ao chegar no Prêmio Multishow, nesta terça-feira (7), no Rio de Janeiro. Secco formou um look com toalhas, formando um cropped e uma saia, sem dispensar o adereço na cabeça.



Leia também Tatá Werneck faz piada com relacionamento de Neymar e Biancardi





"Com a correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui", disse Deborah Secco.

A escolha de Deborah Secco para a festa da Globo dividiu opiniões na web. Alguns internautas aprovaram o look ousado, enquanto outros taxaram de exagero. "Essa sabe tacar fogo no parquinho", disse um telespectador. "Até de toalha na cabeça essa mulher é linda", comentou outro.

"Pavoroso", opinou uma internauta. "Parece que ela perdeu o horário do evento e pra não se atrasar foi direto do banho", escreveu outro.