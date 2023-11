Reprodução Bella Campos é flagrada beijando colega de novela

A fila parece ter andado para a atriz Bella Campos! Nesta sexta-feira (10), foi divulgado um vídeo onde a artista aparece beijando o ex-colega de novela Caio Manhente. A jovem está solteira desde o fim de agosto, quando o então namorado MC Cabelinho a traiu.



No vídeo exposto pelo Portal Leo Dias, Bella Campos está em uma festa de pagode ao vivo acompanhada de Caio Manhente. Em determinado momento, a atriz cruza os braços ao redor do pescoço do rapaz e eles trocam beijos.

Bella Campos e Caio Manhente foram colegas de elenco na última novela das 20h "Vai na Fé", de Rosane Svartman.

Nas redes sociais, internautas ficaram surpresos com o novo affair da atriz. "Menina, ele é teu irmão, desgrudaaaa kkkkkk", brincou uma internauta referindo-se a trama da Globo. Na novela, Jenifer (Bella Campos) descobriu ser filha biológica de Theo (Emílio Dantas), que por sua vez já era pai de Rafa (Caio Manhente).

"Menina eu tô chocadaaa", comentou uma internauta. "Oloco, furou o olho da Kate Cristina", disse outra. Vale lembrar que Jenifer era melhor amiga de Kate (Clara Moneke), a namorada de Rafa.