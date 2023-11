Reprodução / Instagram Ary Mirelle atualiza situação após cirurgia: ‘Umas contrações’

Após passar por uma cirurgia de cerclagem uterina, operação de emergência com intuito de evitar o parto prematuro, Ary Mirelle, que está grávida de João Gomes, postou um Story no Instagram atualizando a situação para os seguidores.

“Ontem ainda fiquei tendo umas contrações e sentindo dor, tive que tomar uns remédios e consegui dormir tranquila. Acordei melhor, pedindo a Deus [para] que não volte [a dor e as contrações]”, escreveu.

O procedimento

Grávida do primeiro filho com João Gomes, a influenciadora teve que passar por uma cerclagem uterina, operação de emergência que tem intuito de evitar o parto prematuro. O procedimento envolve costurar o colo do útero com alguns pontos, retirados no final da gravidez, para que ele fique fechado e não dilate antes do tempo.

Depois do procedimento, Ary tranquilizou aos fãs: “A cirurgia deu certo, graças a Deus. Eu e Jorge estamos bem”, contou. Ela agradeceu o cirurgião, Stênio Garcia, no mesmo post: “Tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor”, afirmou ela.

A influenciadora também agradeceu o namorado, João. "Obrigada, meu amor, por não ter soltado minha mão e por não ter parado de falar um segundo. Eu e Jorge te amamos, você já é um paizão”, declarou.

Antes da cirurgia, Ary explicou o porquê teria que passar por ela. “Eu vou ter que fazer uma cerclagem de emergência porque você tem que fazer ela logo no início da gestação, pelas 12 semanas, e eu já estou indo para a 27ª semana. É um pouquinho mais arriscado porque a bolsa pode estourar, já que é um procedimento que empurra a bolsa”, contou. “Tem que fazer no começo e como eu estou fazendo meio tardio, é um pouquinho arriscado. Não estou tendo dias tão fáceis, estou me sentindo para baixo. Estou entregando nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo."