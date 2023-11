Reprodução/TV Globo/Instagram Daniela Albuquerque detona Tata Werneck após piada com a RedeTV!

Daniela Albuquerque se manifestou sobre a piada contra a RedeTV! feita por Tata Werneck durante o Prêmio Multishow. No evento, a apresentadora relembrou uma polêmica que terminou em processo.





"Há dois anos, eu fiz uma piada dizendo que meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Quero pedir desculpa e dizer que esse ano eu vim com um vestido mais caro que a grade para a gente não ter esse problema", disse a atriz na cerimônia.





Com a repercussão do comentário, a apresentadora da RedeTV!, que é casada com Amilcare Dallevo Jr., presidente da emissora, detonou. "O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é do valor de um vestidinho de chita", disparou.

No processo movido pela RedeTV!, Tata teria que pagar R$ 50 mil em danos morais, fora uma retratação pública. A emissora acabou pendendo a ação.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: