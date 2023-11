Reprodução/Instagram Irmão de Marília Mendonça se pronuncia após piada de humorista com a morte da irmã

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, apareceu nas redes sociais para se pronunciar sobre a piada da humorista Giovana Fagundes em relação à morte da cantora .

No vídeo, a influenciadora diz que "Vai sair um avião daqui [de Jacarepaguá], do negócio de helicóptero. Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou te teco-teco, vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse story aqui para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu". A cantora morreu em 2021 vítima de um acidente aéreo.





No perfil do X, antigo Twitter, o cantor comentou o caso, sem citar o nome da humorista. "Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né!", disse ele.

A piada de Giovana Fagundes gerou revolta entre os internautas e fãs se solidarizaram com João. "Sinto muito por você ter que ver/ouvir esse tipo de coisa, João. Foi de uma maldade e falta de noção sem tamanho", declarou uma; "Sentimos muito por você e por toda sua família", comentou outra.

Temos o nego di versão feminina ? Que coisa esquisitinha feinha né! — joao gustavo (@jgdiasgo_joao) November 8, 2023





