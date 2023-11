Reprodução/SBT Celso Portiolli resgata felicidade de Lu Andrade após primeiro merchan

Celso Portiolli foi um dos colegas de trabalho que marcou presença no velório de Luana Andrade nesta quarta-feira (8). A influenciadora morreu aos 29 anos após complicações em cirurgia estética .

Em conversa com a imprensa no Cemitério Valle Dos Reis, no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, o apresentador do Domingo Legal relembrou a felicidade da assistente de palco na última semana.





"Foi uma perda inesperada. Ela era uma companheira de trabalho que vivia um momento muito especial. No domingo passado, ela estava muito feliz porque havia feito a primeira ação de 'merchan' dela no programa. Ao receber a notícia, fiquei chocado. Toda a equipe ficou bastante chocada", disse ele.

O apresentador estava acompanhado do diretor do programa, Rubens Gargalaca Junior, que também resgatou memórias com Luana. "Não dá para acreditar, parece mentira… Mesmo que por pouco tempo, foi muito bom com a Lu. Ela era um doce de menina, sempre sorrindo, sempre feliz", comentou.

