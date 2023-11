Reprodução Rafa Justus celebra última sessão de imunoterapia de Roberto Justus

A jovem Rafa Justus celebrou nas redes sociais a última sessão de imunoterapia do empresário Roberto Justus, pai dela. O apresentador foi diagnosticado com câncer na bexiga em novembro de 2022, passou por uma cirurgia de retirada do tumor e desde então vinha fazendo o tratamento oncológico.



Através dos Stories do Instagram, ela homenageou o pai. "Parabéns, você venceu essa etapa intensa da sua vida. Agora, é só alegria! Te amo demais e estou muito feliz!", declarou.

O apresentador também ganhou uma cartinha da equipe do hospital, onde é possível ler: "Roberto, hoje é dia de celebrar todas as suas conquistas e de comemorar uma nova etapa da sua vida! Desejamos saúde, amor, felicidades, sucesso, união e alegria".

Além disso, Rafa compartilhou um registro ao lado do pai. "Meu rei. Te amo demais".

Rafaella Justus é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus. A jovem nascida em 2009 é fruto do antigo relacionamento entre a jornalista e o apresentador. Atualmente, ela é enteada do jornalista da Globo Cesar Tralli, com que a mãe se casou em 2017.

