Reprodução 'A Fazenda 15': Quem fica? Vote em Jaquelline, Lucas ou Henrique

A roça desta semana está definida! Nesta quarta-feira (8), Yuri Meirelles ganhou a prova do fazendeiro, deixando a roça para ser disputada entre Jaquelline, Lucas Souza e Henrique Martins.

A prova do fazendeiro foi composta por três etapas, envolvendo andar por labirinto, encontrar cartões no meio do feno, montar quebra-cabeça e conquistar pontos. Venceu Yuri, após uma dinâmica de desempate dos pontos.





Veja o discurso dos peões que estão na berlinda:

Henrique Martins: "Bom, Brasil, estou aqui nesse jogo maluco chamado Fazenda. Vim aqui pra jogar, ganhar um milhão e meio de reais. Ganhei grandes amigos e estou tendo uma experiência surreal. O jogo está afunilando cada vez mais e estou entendendo cada vez mais o que está rolando. Conto com a torcida de vocês pra votar muito pra eu continuar nessa experiência mais insana da minha vida."

Jaquelline: "Alô, galera de Rondônia, meu Brasil! Eu, como boa rondoniense e mãe solteira que estou, vim pra esse desafio e conto com o teu voto. Você que está no sofá e se identificou comigo... Vim pra errar, pra viver no jogo e quero levar esse um milhão e meio pra casa. Mulher de força, de garra, representando minha família e história!".

Lucas Souza: "Estou aqui na minha terceira Roça. Ir para o julgamento popular é muito difícil por conta de tudo que já passei na minha vida. A partir do momento que aceitei vir pra Fazenda, eu vim pra ser julgado através dos meus erros e acertos. Como vocês estão vendo, sou uma pessoa que acertou muito, errou muito, tenho coração enorme, mas quero ficar!".

🚨 Quem deve ficar em A Fazenda 15? VOTE! #AFazenda — iG Gente (@iggente) November 9, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.