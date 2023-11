Reprodução Humorista faz piada com morte de Marília Mendonça e gera revolta; veja

A humorista Giovana Fagundes gerou revolta nesta quarta-feira (8) ao fazer uma piada relacionada com a morte da cantora Marilia Mendonça, vitima de um acidente aereo em 2021. Antes de pegar um voo, a comediante ironizou ao falar que estava indo de “Marília Mendonça para São Paulo”.

Através dos Stories do Instagram, Giovanna mostrou aos seguidores que estava prestes a embarcar em uma aeronave de pequeno porte, semelhante a que vitimou a cantora sertaneja.

“Olha o tamanho do avião que falaram que eu vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Estou fazendo esse Stories para dizer a todo mundo que me ama que eu amo vocês de volta, viu?”, brincou.

Nas redes sociais, internautas não gostaram da declaração da comediante. "Ela é legal, só foi infeliz na fala, e que infelicidade em?!", apontou uma fã.

a "humorista" giovana fagundes achou de muito bom tom fazer uma "piada" com a morte da marília mendonça. deveria continuar fazendo piada com calvos, que é o que ela acha que sabe fazer. nojo. pic.twitter.com/1adnInSuvP — rod (@rodolpho) November 8, 2023

"Quando machuca alguém não é piada!!! Feio demais isso", apontou outra internauta. "Pra ser humorista tem que fazer graça, alguém avisa que a única coisa que ela tem é falta de senso", adicionou uma usuária do Instagram.

"A Marília é um ícone! Dois anos depois da sua partida seus fãs ainda sentem como se fosse hoje! Isso não é piada!", refletiu uma seguidora.



Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente de avião. A cantora estava em um táxi aéreo, que a levaria para Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas Gerais. A artista tinha uma apresentação marcada na região.

Além da cantora, outras quatro pessoas morreram, incluindo o piloto, co-piloto, tio de Marília e o produtor.

