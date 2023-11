Reprodução/Record TV Alex Gallete detona Pétala e Deolane e comemora volta de Shay em A Fazenda

Alex Gallete participou do AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, e resolveu opinar sobre os seus ex-colegas de confinamento de A Fazenda 14.

Entre os nomes escolhidos, o ex-peão detonou a dupla Pétala Barreiros e Deolane Bezerra, e deu o seu veredito sobre a segunda chance de Shayan na edição atual.





Sobre Pétala, o influenciador relembrou a polêmica envolvendo a apresentadora Lívia Andrade. "Essa entrou 'descancelada' e saiu cancelada, e 'descancelou a Lívia [Andrade]. É uma pessoa que o Brasil estava completamente do lado dela por tudo o que ela passou e mostrou nas redes sociais sobre o casamento e lá dentro [de A Fazenda 14] foi uma grande surpresa", disse.

"Ela estava lá para fazer o mal, contra mulheres. Ela peitada a Kerline, a Deborah, de uma forma muito agressiva. É uma pessoa que não orna, parece que ela é uma marionete, feita para viver tudo isso, o que ela está vivendo. Sem personalidade, que ainda não descobriu quem é ela", opinou ele.

Segundo ele, Deolane tinha algumas "funções" dentro do reality rural. "Foi para lavar banheiro, reclamar, agredir, fazer batata frita, deitar no sofá e ameaçar as pessoas. E no final, para ela arrasar, ela arregou".

Alex também relembrou a reclamação da advogada com uma publicidade feita com os peões para um dos parceiros do programa. "Ela falou 'aí, gente, eu iria cobrar nisso aqui meio milhão'", declarou.

Além disso, ele abriu o jogo sobre os rumores de privilégios que Deolane teria recebido da produção. "Ela levou cigarro eletrônico, só ela. Nós, humanos, fumávamos cigarro de deixa o cheiro, não podíamos levar o cigarro cheiroso, e ela levou. Inclusive com a marca dela".

Alex Gallete comemora volta de Shayan em A Fazenda 15, mas critica jogo

"Shay não é o meu preferido, não tem como, independente do que a gente viveu na 14. Acho que ele não está aparecendo, ele está com medo de falar certas coisas e as coisas que eles está falando e as pessoas que ele resolveu se unir, são as pessoas que não estão agradando o público e nem a mim", comentou.

Para ele, a edição anterior foi mais benéfica para o peão. "Eu gostei mais do jogo dele em A Fazenda 14, ele estava mais disposto a viver do que A Fazenda 15. Talvez ele entrou nessa acreditando que o público, ou a torcida anterior, iriam torcer".

Sobre o retorno do ex-colega, Alex comentou. "Acho válido ele ter recebido uma segunda chance, eu achei bacana a Record ter feito isso, mas ele não está aparecendo no jogo. Acho que vai ser um susto quando ele sair e ver que está perdendo seguidor".

Gallete também resgatou a briga entre Shayan e Tiago Ramos, que resultou na expulsão dos dois após a produção entender que houve agressão. Para ele, Shay não agrediu, mas Tiago sempre foi de provocar.

"O Tiago ele ia pra cima, sem medo, cara a cara, capaz de fazer qualquer coisa. É uma pessoa que não está pronta para viver dentro de um confinamento, era assustador viver com aquele menino pós-festas", desabafou.

