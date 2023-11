Reprodução/HBO Jennifer Aniston tem deixado amigos preocupados após morte de Matthew Perry

Jennifer Anistou está devastada após a morte do Matthew Perry, encontrado morto em casa no dia 28 de outubro. Segundo uma fonte do Page Six, a atriz vem deixando os amigos preocupados porque o amigo de Friends é a segunda pessoa querida que ela perde em menos de um ano.

Em novembro do ano passado, a artista perdeu o pai, o ator John Aniston, de 89 anos.





"Dos cinco restantes [atores de Friends], Jen e Courtney [Cox] são os que mais estão sofrendo, e Jen é provavelmente quem está lutando mais intensamente", contou a fonte.

E seguiu: "Esta é a segunda grande perda dela em menos de um ano, com o aniversário de um ano da morte de seu pai se aproximando. Ela ainda não recuperou totalmente o equilíbrio e agora isso a derrubou completamente".

Na sexta-feira (3), os protagonistas da série estiveram juntos no funeral de Matthew e dois dias após a morte, eles se pronunciaram de forma conjunta.

