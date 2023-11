Reprodução/Instagram Fãs 'invadem' redes de José Loreto após término de Eslovênia e Lucas

Antes mesmo das 24h após o anúncio do término de Eslovênia e Lucas Bissoli , os internautas já começaram uma nova campanha de casal.

Os fãs invadiram as redes sociais de José Loreto para compartilhar a separação e incentivar uma aproximação entre os dois.





Vale lembrar que em agosto, Lucas revelou que o artista havia mandado uma mensagem privada para a então namorada, chamando-a de "gata". A exposição gerou polêmica na web e o ator chegou a se desculpar .

"Jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. O que aconteceu foi que, sabe quando você está de bobeira no Instagram? E vi uma foto linda nos stories da Eslovênia que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondi ao story com a palavra ‘gata’. E só", declarou ele.

