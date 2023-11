Reprodução/Record TV Lu Andrade e Haddad





Brenda Paixão, campeã do Power Couple 6, da Record, desabafou após saber da morte de Luana Andrade, de 29 anos, nesta terça-feira (7). Luana participou do reality de casais na mesma temporada de Brenda e, segundo a influenciadora, estava planejando visitar ela nos Estados Unidos.

"Ainda em choque, paralisada, sem acreditar. Estou realmente sem palavras. Te amo, Lu que Deus conforte o coração do João [Hadad] e de todos os familiares. Em pensar que até ontem estávamos fazendo planos de você vir me visitar. Te amo, amiga, que você descanse em paz. Estou arrasada", disse Brenda ao publicar um vídeo ao lado de Luana Andrade.

Logo depois, Brenda fez outro desabafo no Twitter, agora X. "Gente, pelo amor de Deus! Por quê? A Lu linda, tão jovem, no auge da sua carreira e da sua juventude. Uma menina boa, doce, pura, que não fazia mal a ninguém. Eu me recuso a acreditar, porque meu Deus", escreveu.

Luana Andrade participou do Power Couple Brasil 6, da Record, ao lado do namorado João Hadad, que esteve no De Férias com o Ex. Lu Andrade se tornou assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, após a aparição na Record. Ela também era dona de uma marca de roupas.

Gente, pelo amor de Deus! Porque? A Lu linda, tão jovem, no auge da sua carreira e da sua juventude. Uma menina boa, doce, pura, que não fazia mal a ninguém. Eu me recuso a acreditar, porque meu Deus. 😭😭😭😭😭😭 te amo amiga, que você descanse no colo do altíssimo — Brenda Paixão ❤️‍🔥 (@brendapaixao) November 7, 2023





Há três semanas, João Hadad comemorou dois anos de história ao lado de Luana Andrade, com uma declaração nas redes sociais. "E dois anos se passaram..Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado. Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias, além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é MASSA!! Te amo Te amo Te amo", escreveu o influenciador.