Reprodução / Divulgação Netflix confirma ‘Ilhados Com A Sogra 2’

Na manhã desta terça-feira (7), a Netflix anunciou a segunda temporada do reality “Ilhados Com A Sogra”. A série, que tem formato inédito e original do Brasil, tem a premissa de levar cinco casais e cinco sogras, para um confinamento, onde competem pelo prêmio de R$500 mil.

“Ilhados com a Sogra" é uma ideia original da Netflix, inspirado pelo Brasil, nossas realidades e reflexões sobre a sociedade em que vivemos. Estamos muito felizes de trazer mais uma temporada às telas para os nossos fãs e continuar apostando em desenvolver formatos originais de reality show", disse Elisa Chalfon, diretora de conteúdo de não-ficção da Netflix Brasil.

O reality, que é apresentado por Fernanda Souza e mediado pela psicóloga Shenia Karlson, foi sucesso no país e no mundo, ocupando o Top 10 de séries de idiomas não ingleses mais assistidas do serviço.