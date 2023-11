Reprodução Ludmilla e Brunna Gonçalves visitam clínica de fertilização in vitro

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão se planejando para terem um filho. A cantora e a dançarina visitaram uma clínica de fertilização in vitro e vão começar o tratamento de reprodução humano. Elas, inclusive, já escolheram quem vai gestar a criança.



Uma foto da visita das duas à clínica Conceptions Florida, um centro de fertilização e genética localizada em Miami, Estados Unidos, viralizou na web. Após a repercussão, a assessoria de Ludmilla confirmou ao iG Gente que as duas estão se preparando para serem mães. Também foi informado que Brunna que vai gestar o bebê.

Ludmilla e Bruna estiveram no país em outubro. Na época, a cantora, inclusive, compartilhou um post com a legenda: “Grandes coisas estão por vir”. As duas já haviam expressados o desejo de serem mães anteriormente.

