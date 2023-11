Reprodução/Instagram Mãe de Ludmilla chora ao comentar planos de filhos da cantora: 'Vó Nazaré'

Silvana Oliveira fez questão de aparecer nas redes sociais para comentar a novidade da filha, Ludmilla, e da nora, Brunna Gonçalves, em começar o processo para ter filhos .

O casal visitou uma clínica de fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos. A assessoria de Ludmilla confirmou ao iG Gente que as duas estão se preparando para serem mães. Também foi informado que Brunna que vai gestar o bebê.





Nos Stories do Instagram, Silvana apareceu emocionada e comemorou. "Eu estava doida por essa notícia, enfim ela veio. Estou muito feliz, muito alegre e grata a Deus. Agora vem meus babys, não é mais só promessa. Vai vir minhas crianças aí. Acho que vou ser a vovó Nazaré, vou raptar a criança pra mim. Deus é muito bom o tempo todo, é só confiar", disse ela.

A mãe da cantora contou que sempre cobrou as suas pelos netos e ressaltou que os processos de fertilização estão apenas começando.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: