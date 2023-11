Reprodução/Instagram Filha explica 'sumiço' de Silvio Santos da televisão

Cintia Abravanel revelou o motivo por trás do 'sumiço' do pai Silvio Santos da televisão após tantos anos de vida pública.

A artista plástica tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do dono do SBT após especulações e desconfiança.





"Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho", disse ela no Christina PodTudo, apresentado por Christina Rocha.

A mãe de Tiago Abravanel ressaltou que o pai envelheceu. "Ele tem [quase] 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos [tal qual se conhece e se recorda] não existe mais", lamentou.

Por fim, Cintia aprovou o comando da emissora da família para a irmã Daniela Beyruti. "Tem alma nova no SBT, com cara nova, cabeças novas. E é importante fazer isso com ele vivo".

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: