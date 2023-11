Reprodução/Instagram - 06.11.2023 Juliette critica rivalidade feminina por números de seguidores de ex-BBBs





Juliette repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (6), após Viih Tube ultrapassar o número de seguidores dela no Instagram e se tornar a segunda ex-BBB mais seguida na rede social . A campeã do "BBB 21" comentou a notícia que viralizou na web e criticou a "rivalidade feminina" envolvendo o caso.





"Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né? Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais. Lutando por seus propósitos. Isso importa", afirmou no X, antigo Twitter.

Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né?! Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais… lutando por seus propósitos… isso importa ❤️ — Juliette (@juliette) November 6, 2023









Com o aumento no perfil de Viih Tube, a influenciadora ficou com cerca de 13 mil seguidores a mais que a cantora, com mais de 31 milhões de admiradores. Sabrina Sato segue como a ex-BBB mais seguida, com 31,4 milhões.

