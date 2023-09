Reprodução/Instagram Mãe de Larissa Manoela falta a depoimento sobre intolerância religiosa

Na última quarta-feira (20/9), Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, não foi prestar depoimento no caso de intolerância religuosa, após ela se referir à família do genro, André Luiz Frambach, como “macumbeira” em uma mensagem de texto.

Tasques era aguardada para prestar esclarecimentos, mas a matriarca não quer falar com as autoridades sobre o assunto.

André Luiz também foi intimado e compareceu na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro, responsável pelo inquérito, afirmando que “não se sentiu ofendido ou discriminado religiosamente”. O ator e seus parentes seguem a doutrina espírita, revelada por Allan Kardec.

De acordo com informações do jornal O Globo, o rapaz não pretende abrir uma representação contra a sogra. No relato Frambach garantiu que só soube o teor da conversa quando Larissa ainda estava negociando uma entrevista para um programa de TV. Na ocasião, os dois teriam combinado de não expor o diálogo.