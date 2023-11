Reprodução/ Globo Ana Maria Braga está em Dubai com o namorado e equipe

Ana Maria Braga se ausentou do "Mais Você" para fazer um série de reportagens especiais em comemoração aos 24 anos do programa da Globo. Ela está em Dubai, país dos Emirados Árabes Unidos, com Louro Mané, a equipe da atração e o namorado, Fábio Arruda.

Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que comandam o programa até a volta da apresentadora, mostraram registros de Ana Maria na viagem nesta segunda-feira (6). Nas fotos, Ana aparece com os colegas de equipe, Louro e o namorado.



"Você aí de casa vai ganhar esse presentão de conhecer esse famoso destino turístico internacional em um passeio guiado por ela, nossa rainha das manhãs. Olha só que maravilhosa! Ela e o Lourinho", explicou Talitha.

24 anos de #MaisVocê e a Namaria decidiu comemorar essa data especial lá em Dubai, bb 😗✈️ pic.twitter.com/OPJflrB9xd — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 6, 2023