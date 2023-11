Reprodução/Record TV Black e Henrique na cozinha

Nesta segunda-feira (6), internautas desconfiaram que mais um carro de som circulou os arredores de "A Fazenda 15", em Itapecirica da Serra, no interior de São Paulo. Isso porque os peões foram trancados, de repente, dentro da sede do reality pela produção.



Enquanto faziam os tratos dos animais, os peões foram chamados para voltarem à sede imediatamente. Lily teve que interromper o cuidado das ovelhas e retornar para a casa do reality. "O que houve", questionou ela, confusa, após receber a ordem da produção.



Em seguida, Alicia perguntou para a peoa: "Não ouviu nada não?".



🚨 Atenção: este foi o momento em que todos foram chamados de volta à Sede imediatamente. Lily teve que parar o trato das ovelhas e sair correndo.



Após os peões se dirigirem à sede, algumas câmeras do PlayPlus foram cortadas e outras ficaram sem som. Deste modo, internautas desconfiam que mais um carro de som foi mandado por fãs para a sede do reality para alertar os participantes com informações externas.



O PlayPlus segue sem áudio. Podemos ver Márcia Fu falando com si mesma no espelho, mas não conseguimos escutar o teor da fala.



Até o momento, todos continuam trancados na sede.

Há cerca de uma semana, um automóvel com auto-falantes circulou a região de "A Fazenda 15" transmitindo avisos aos elenco da edição. Eles avisaram que Jenny estava sendo cancelada aqui fora, pediram para Kally tomar "cuidado" com o "paiol", grupo de Cezar Black, Alicia e Shay, e ainda disseram que Rachel era a "campeã" da edição. Os peões ouviram e repercutiram as mensagens.



O iG Gente entrou em contato com a Record, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.



