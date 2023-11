Reprodução/Instagram - 05/11/2023 Gloria Pires e a filha, Ana Morais

Gloria Pires está curtindo o domingo (5) de sol para relaxar na piscina ao lado da filha, Ana Morais. A atriz compartilha compartilhou registros em sua conta no Instagram, que arrancou elogios dos fãs, ao mostrar a boa forma aos 60 anos.

“Curtindo um domingo de sol com minha parceira @pmoraisana”, escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios: "Lindas", "Maravilhosas", “Gloriosa”, "Delícia de domingo!", foram alguns dos comentários. Os fãs também não deixaram de apontar a semelhança entre mãe e filha, fazendo referência às icônicas personagens da atriz na novela Mulheres de Areia (1993): “Ruth e Raquel lindonas!”, "Ruth ou Raquel tomando um sol?”

Um fã reparou a diferença no visual da atriz com sua personagem Irene, de Terra e Paixão. “Oxe! Quer dizer que aquele cabelão da Irene é peruca?”, e Gloria respondeu: “Em breve vou postar um vídeo pra vocês sobre isso”, escreveu ela, com um emoji sorridente.