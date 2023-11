Reprodução/Instagram Britney Spears lançou recentemente a autobiografia 'The Woman in Me'

A casa onde Britney Spears passou a infância foi listada em um catálogo de vendas pelo valor de US$ 1,2 milhão, o equivalente a cerca de R$ 5,8 milhões na cotação de hoje. A propriedade foi construída em 1980, e possui três quartos e três banheiros.

Algumas paredes e portas preservam anotações e adereços da própria Princesa do Pop, que lançou recentemente sua autobiografia "The Woman in Me", em que fez desabafos e revelações que chocaram todo o mundo.





"O que estamos vendendo não é metragem quadrada. Esta casa não será avaliada em 1,2 milhão. Será um comprador em dinheiro, alguém que quer comprar uma parte da história, um legado, uma memória", disse a corretora do imóvel ao Washington Post.

Em um dos quartos há um espelho adornado com adesivos de Britney e um pôster da turnê da banda N'Sync, que Justin Timberlake, o ex da cantora, fazia parte. "Isso é original do quarto de Britney", afirmou a corretora.

A casa ainda conta com uma ampla área verde externa com garagem para dois carros e uma quadra de esportes. Partes da casa, porém, como a cozinha e os banheiros, necessitam de reforma. Confira as fotos:





