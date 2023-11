Reprodução/Instagram Filho de Hebe se manifesta sobre morte de Lolita Rodrigues: 'Segunda mãe'

Filho de Hebe Camargo usou as redes sociais para homenagear Lolita Rodrigues, que morreu na madrugada deste domingo (5) aos 94 anos.

Marcello Camargo relembrou uma foto com a atriz e lamentou a partida da grande amiga de sua mãe.





"Nossa amada Lola nos deixou hoje, minha segunda mãe como ela sempre dizia. Tenho certeza que minha mãe a estará recebendo hoje com muito amor, essa amiga de uma vida e da eternidade! Te amo Lola!", escreveu ele na legenda da publicação.

Uma das pioneiras da televisão, Lolita Rodrigues estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, e não resistiu a uma pneumonia.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: