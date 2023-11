Reprodução/Sérgio Andrade/Arquivo Pessoal Morre atriz Lolita Rodrigues, aos 94 anos

Morreu na madrugada deste domingo (5), a atriz Lolita Rodrigues, aos 94 anos. A artista estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, e não resistiu a uma pneumonia.





Segundo o g1, o óbito foi registrado às 4h30 e a filha da artista, Sílvia Rodrigues, confirmou a morte.

O corpo de Lolita será cremado neste domingo (5) em uma cerimônia restrita para a família.

Relembre a carreira

Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, ficou conhecida pelo nome artístico Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Atriz, ela foi uma das pioneiras e marcou a geração de percursoras da televisão no Brasil.

De origem espanhola, a artista atuou com personagens com sotaque castelhano como em Sassaricando (1987), Terra Nostra (1999) e em seu último trabalho na TV, Viver a Vida (2009).

Lolita formava um dos trios de amizade mais amados do país ao lado de Hebe Camargo e Nair Bello. Elas viralizam até hoje com a entrevista conjunta no programa de Jô Soares. Dos quatro, Lolita era a única ainda viva.

Em julho de 2015, se mudou para a Paraíba e passou a morar com a única filha, Sílvia Rodrigues, e desde então, passou a viver reclusa. Sua última aparição pública foi na apresentação do espetáculo 'Hebe - O Musical', em 2017, em São Paulo.

Lolita Rodrigues foi a última desse trio maravilhoso a partir.

Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Nair Belo e Jô Soares.

Esse vídeo é ARTE e está eternizado!!! pic.twitter.com/AOZxJXtu49 — Hablo Mesmo (@so__observo) November 5, 2023





