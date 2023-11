Reprodução Famosos lamentam morte de Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues morreu neste domingo (5), aos 94 anos, em João Pessoa. Uma das pioneiras na televisão recebeu homenagens nas redes sociais, onde fãs e famosos lamentaram a partida. "Lolita hoje se junta a Nair Hebe e Jô. Risadas garantidas no Céu", escreveu o apresentador Serginho Groisman.

"Hoje o céu ganhou mais uma grande e luminosa estrela. Minha grande amiga, você se foi mas, deixa conosco, lembranças de uma vida vivida com amor e alegria. Você sempre estará viva em nossas memórias pela pessoa incrível que foi e pela marca inesquecível que deixou em cada um. Muito obrigado por tantos momentos lindos que passamos juntos! Hoje o Brasil inteiro está de luto. Descanse em paz, meu amor", publicou Agnaldo Rayol.

Sônia Abrão também se manifestou e recordou a entrevista de Lolita, Nair Belo e Hebe para Jô Soares. "As três amigas se foram: Nair, Hebe e Lolita, agora gargalhadas no céu! E no sofá do Jô! Simplesmente geniais!!!", escreveu.

O autor de novelas Walcyr Carrasco comentou: "Mais uma notícia triste nesta semana. Descanse em paz, minha querida e eterna Lolita Rodrigues, uma das grandes pioneiras da TV brasileira. A arte está de luto! Meus sentimentos aos familiares, admiradores e amigos!".

A atriz Lilia Cabral contou como a conheceu. "Eu tinha 8 anos e nunca me esqueci! Meu padrinho era tio do Walter Avancini, e eu me lembro que um dia ele me levou na casa do Walter e dei de cara com a Lolita Rodrigues e a Hebe Camargo. A Lolita fazia o programa Almoço com as Estrelas, eu amava aquele programa. Depois de muito tempo fui encontrar no corredor da Globo do JB e contei essa história, e ela me puxou e contou a vida toda dela. Como se nós nos conhecêssemos a muito tempo. Depois nós nos encontramos em Viver a Vida e continuamos contando histórias das nossas vidas. A Lolita era uma grande mulher, forte, inteligente, elegante, muito talentosa e linda. Jamais irei esquecer seu carinho e seu olhar tão responsável pelos profissionais da TV e seu amor. Meus sinceros sentimentos à família. Lolita querida as nossa conversas dariam um belo capítulo. Obrigada."

O ator Marcos Caruso foi outro que postou uma homenagem. "Lolita Rodrigues, minha amiga, receba os aplausos do Brasil e os da tua chegada à Paz e à Luz".