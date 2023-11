Reprodução/Twitter Fãs relembram entrevista de Lolita, Nair e Hebe no Jô

A atriz e apresentadora Lolita Rodrigues faleceu na madrugada deste domingo (5), aos 94 anos, em João Pessoa, na Paraíba. A artista estava em João Pessoa, internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, mas não resistiu a um quadro de pneumonia. Amiga de Nair Belo e Hebe Camargo, a artista rapidamente teve seu nome levado aos trending topics do Twitter e os fãs aproveitaram para recordar o momento em que as três protagonizaram uma entrevista no programa de Jô Soares, resultando em muitas risadas delas e do público. Vale a pena recordar!



Lolita Rodrigues foi a última desse trio maravilhoso a partir.

Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Nair Belo e Jô Soares.

Esse vídeo é ARTE e está eternizado!!!





RIP Lolita Rodrigues! Que esteve na melhor entrevista de todos os tempos…





Descanse em paz Lolita Rodrigues!



Descanse em paz Lolita Rodrigues!

Deixo essa entrevista com Hebe, Lolita e Nair como homenagem, imagina essas 3 juntas agora? ♥️