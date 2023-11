Reprodução/Instagram Bruna Biancardi é criticada por andar de carro com Mavie no colo; ela se defende

Bruna Biancardi foi alvo de críticas ao publicar vídeos andando de carro com a filha, Mavie, no colo, e não com o bebê conforto.

No vídeo, a influenciadora conta que ficou 24h sem luz em casa devido às fortes chuvas em São Paulo. Ao receber muitos comentários dos seguidores sobre a falta de cinto de segurança, ela voltou às redes para se explicar.





"Ontem fiz um vídeo no carro com a Mavie fora do bebê conforto e muitos estão comentando. Eu estava indo de uma casa para outra, um percusso que dá para ser feito a pé. Como ela estava dormindo, fui de carro", começou ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, Bruna contou que a cena não é rotineira. "Sei da importância da cadeirinha e do cinto de segurança, ela usa sempre que anda de carro. Não usamos ontem porque realmente era um percurso muito rápido", concluiu.

