Reprodução Bruna Biancardi revela perrengue com Mavie após queda de energia

A influenciadora Bruna Biancardi foi uma das prejudicadas após temporais terem causado queda de energia em várias regiões. Neste sábado, a ex-noiva de Neymar Jr. relatou ter passado perrengue para dar banho na filha recém-nascida Mavie.



Através dos Stories, Bruna apareceu em um carro, segurando a herdeira no colo. "Simplesmente mais de 24 horas sem energia na minha casa, uma beleza", ironizou.

"Só quando acontece essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia, não da para fazer nada. Simplesmente escureceu, (...) eu só tinha umas luzes de emergência, meus pais viajando, só estava eu e minha irmã, a Mavie e o meu cunhado", contou.

Bruna Biancardi disse que foi um "perrengue a noite inteira"."Hoje acordamos sem luz também, uma beleza. Eu tomei banho gelado, esquentei a água no fogão para ela [Mavie] tomar banho. Olha, não dá não para ficar sem luz".

A influenciadora ainda revelou que as estradas em que estava passando estava com árvores caídas, mas confirmou que estavam bem, longe de perigo.

