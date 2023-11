Reprodução Vídeo: show de Claudia Leitte tem briga generalizada no Caldas Country

Extravasa! Um vídeo que circula as redes sociais mostra diversas mulheres brigando entre si, com puxões de cabelo e roupas caindo. A briga generalizada aconteceu neste sábado (4), durante a apresentação da cantora Claudia Leitte no festival Caldas Country.

Com eventos desde o dia 1º, o festival de sertanejo está acontecendo em Caldas Novas, em Goiânia, e reúne diversos artistas do cenário musical brasileiro. Na manhã deste sábado, a cantora Claudia Leitte se apresentou com o trio elétrico.

Entretanto, a surpresa do show se deve a briga generalizada que aconteceu durante a apresentação da música "Extravasa", um dos principais sucessos da artista.

No vídeo, observa-se que duas mulheres começam a brigar, atraindo outras ao redor. O grupo troca puxões, tapas e socos entre si. A confusão amenizou após homens separarem as mulheres.

💥🔥 “Todo mundo querendo ser feliz. Extravasa libera joga tudo pro ar” 🗣️(Claudia Leitte - Caldas Country Festival 2023) pic.twitter.com/acHsAZLWBa — posturadoecalmo (@Vinyferreir) November 4, 2023