Reprodução Bianca Andrade aparece internada após acidente e atualiza estado; veja

A influenciadora Bianca Andrade apareceu nesta sexta-feira (3) pela primeira vez após sofrer um acidente de carro. Internada no hospital, a empresária atualizou o quadro dela e do filho Cris de 2 anos. Ela também estava acompanhada da babá e do motorista no hora da colisão.



Através dos Stories do Instagram, Bianca apareceu com um colar cervical e sentada na cama do hospital, onde está sendo monitorada.

"Todos nós estamos bem na medida do possível. Nosso motorista foi atendido, não precisou ficar enterrado. Nosso bebê, graças a Deus, já ganhou alta, já está com o papai dele [Fred]. Eu tinha nossa babá, ainda estamos internadas, nada grave, nossa situação é superestável, mas a gente está aqui internada em observação para gente ter alta quando a gente estiver 100% bem".

A princípio, a influenciadora tinha sido diagnosticada com uma fratura, mas o caso foi descartado após exames. Bianca também segue em observação por ar ter invadido a região do tórax devido o impacto. A babá de Cris também está internada, por se queixar de dores e por líquidos terem se deslocado.

"Sobre o acidente, foi um acidente muito forte, gente, foi muito pesado. A gente estava na pista e uma carreta veio em cima da gente, aí o nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore, deu perda total o carro. Graças a Deus, meu bebê estava na cadeirinha com o cinto de segurança", relembrou.

Segundo Bianca, Cris fez todos os exames e está perfeitamente estável. O herdeiro apresentou apenas dois hematomas gerados pelo impacto da própria cadeirinha de bebê.