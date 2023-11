Reprodução/Globo Belo anuncia retorno ao grupo Soweto após 23 anos: 'Tinha que fazer'

Após 23 anos afastado, o cantor Belo anunciou no "Domingão do Huck" deste domingo (5) que voltará a se apresentar com o grupo de pagode Soweto. Os músicos farão uma turnê especial em comemoração aos 30 anos da carreira de Belo.



"Eu tinha que fazer essa comemoração. O pagode hoje em dia é pautado nessa coisa do(s anos) 90, né? O 90 foi uma sensação de grupos que estouraram e trouxeram muitas músicas e eu acho que tinha que fazer essa celebração. O Thiaguinho canta tanta coisa do Soweto, a Ludmilla canta tanta coisa do Soweto", explicou.

A turnê comemorativa terá entre 30 shows e o cantor afirmou que passará por todas as capitais do país.

Vale lembrar que a saída de Belo do grupo musical originou uma dívida milionária do artista com o ex-jogador Denílson, que na época, acabara de comprar os direitos do grupo. A dupla chegou em um acordou neste ano.

Esse momento do Belo voltando ao Soweto é pra se registrar hein #Domingão pic.twitter.com/uBBrLmYcNT — Allan (@limalblue) November 5, 2023