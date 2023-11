Reprodução/Instagram Juliana Paes relembra parceria com Elizangela: 'Minha mãezona'

Neste sábado (4), Juliana Paes prestou uma homenagem para Elizangela, que morreu aos 68 anos , vítima de uma parada cardiorrespiratória.

No perfil do Instagram, a atriz relembrou a parceria das duas na novela A Dona do Pedaço, a última trama da veterana na televisão.





"Eu não estava pronta para me despedir de você tão cedo. Uma amiga querida, minha companheira de cena, minha mãezona em tantos trabalhos! Obrigada por todas as risadas; e como a sua é especial; por toda troca e todo carinho. Para sempre vou amar tudo o que vivemos", escreveu ela.

Na sequência, ela mandou um recado para os parentes. "Toda minha solidariedade à família e aos amigos. Elizângela é eterna!", concluiu.

