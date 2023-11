Globo/Estevam Avellar Velório de Elizangela será aberta ao público; saiba detalhes

Elizangela será velada neste sábado (4) no Crematório do Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. A atriz morreu aos 68 anos em Guapimirim, na sexta-feira (3).

Parte da cerimônia será aberta ao público, entre às 13h e 15h. O empresário da artista divulgou que o último adeus acontece na capela ecumênica 1 do cemitério vertical. As duas últimas horas serão reservados para amigos e familiares.





A atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória, depois de ser pronto atendida pelas equipes do SAMU. Houve tentativa de reanimação tanto no translado, quanto na unidade, mas sem êxito. As informações são do G1.

Em 2022, a atriz foi internada também em Guapimirim, onde residia, em estado grave com sequelas respiratórias da Covid. Segundo a prefeitura, ela chegou passando muito mal ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e quase teve que ser intubada.

