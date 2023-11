Reprodução/Globo Elizangela morre aos 68 anos

A atriz Elizangela morreu aos 68 anos nesta sexta-feira (3) em Guapimirim, no estado do Rio, segundo informações da prefeitura local.

Segundo a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória, depois de ser pronto atendida pelas equipes do SAMU. Houve tentativa de reanimação tanto no translado, quanto na unidade, mas sem êxito. As informações são do G1.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", disse a administração municipal.

Em 2022, a atriz já havia sido internada, também em Guapimirim, onde residia, em estado grave com sequelas respiratórias da Covid. Segundo a prefeitura, ela chegou passando "muito mal" ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e quase teve que ser intubada. Elizangela se mostrou radicalmente contra a vacinação publicamente e não tomou nenhuma dose do imunizante.